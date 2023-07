Cultura: ultimi appuntamenti per il Campania Teatro Festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in Villa Floridiana, ma nel teatrino di Verzura alle 18, c’è invece “Con Sepulveda”, l’ultimo appuntamento della sezione Letteratura, a cura di Silvio Perrella, con il coordinamento di Brigida Corrado e organizzata da Vesuvioteatro. Protagonista dell’incontro è Carmen Yanez, la poetessa cilena che fu due volte moglie del famoso scrittore, vittima del Covid nell’aprile del 2020. La Yanez si è avventurata nella vita amorosa dando la mano a Sepulveda. Gli strattoni della Storia per lungo tempo hanno separato la loro presa, le loro mani sono rimaste vuote, ma mai inoperose. Più conosciuto come narratore, Luis Sepulveda raccolse negli anni un bel gruzzolo di poesie. La Yanez non si è sottratta invece a una prosa che conduce ai ricordi e alla condivisione dei sentimenti. Ne è nato un dialogo che fa dell’assenza di uno dei due la spinta a dire sempre di più e sempre meglio. L’evento è in collaborazione con Casa della Poesia di Baronissi. (segue) (Ren)