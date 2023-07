Napoli: comune e CdP rafforzano collaborazione a sostegno dell'economia del territorio - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stimolare gli investimenti pubblici e privati, facilitare l'accesso alle risorse europee e generare un impatto positivo sul territorio. Questi gli obiettivi del Protocollo annunciato oggi dal comune di Napoli e da Cassa Depositi e Prestiti (CdP) in occasione di un incontro tra il sindaco, Gaetano Manfredi e Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di CdP. Per consolidare ulteriormente la cooperazione tra le due istituzioni, CdP, nel ruolo di Advisory Partner della Commissione Europea, offrirà al comune di Napoli servizi di consulenza tecnica e finanziaria volti a migliorare le procedure e gli strumenti operativi dell'Amministrazione comunale e favorire la realizzazione di interventi di partenariato pubblico privato nell'ambito del Programma InvestEU. Nel dettaglio, grazie alle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea e dalla stessa CdP, Cassa affiancherà il comune in tutte le fasi tecnico-operative che riguardano anche la stima complessiva delle iniziative, la fattibilità economica e la valutazione di impatto ambientale, sociale ed economico dei diversi progetti dell'ente. Per garantire un migliore utilizzo delle risorse dedicate alle attività di collaborazione e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, CdP e il comune di Napoli metteranno in campo diverse azioni, a cominciare da un monitoraggio dell'avanzamento del cronoprogramma concordato. "Questo accordo con Cdp, istituzione specializzata nel costruire e promuovere concretamente una rete di collaborazione tra pubblico e privato, si inserisce pienamente nella nostra linea programmatica: operare - ha sottolineato il sindaco Manfredi - per il territorio con una sinergia virtuosa nell'interesse della comunità". "Cassa Depositi e Prestiti - ha dichiarato Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di CdP - è storicamente impegnata nell'accelerare lo sviluppo del Paese accanto agli enti locali. Oggi, grazie al protocollo firmato con il comune di Napoli, rinnoviamo questo impegno e rafforziamo la nostra vicinanza al territorio campano con l'obiettivo di creare valore di lungo periodo e generare importanti ricadute positive economiche e sociali per tutta la collettività". (Ren)