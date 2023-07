© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizio sospeso alla Funicolare di Mergellina, regolari quelle di Montesanto e la Centrale, con chiusura della sola stazione Petraio, funzionamento regolare per la Linea 1 della Metropolitana. Per ora disagi contenuti per gli utenti del traporto pubblico a Napoli in conseguenza dello sciopero di 24 ore indetto dalla Confail Faisa. Rispettate le fasce di garanzia. (Ren)