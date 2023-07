Enogastronomia: Bicchielli (Nm), a Vatolla ottava edizione festa della cipolla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La festa della cipolla di Vatolla, quest'anno all'ottava edizione, "è uno degli eventi culturali ed enogastronomici più importante della provincia di Salerno e oltre. La festa è una perfetta manifestazione nella quale si rispettano pienamente i dettami dei nostri nonni: come un tempo i contadini e gli allevatori erano soliti fare scorta di cibo, di viveri e beni nei mesi caldi, primavere ed estate, per poi affrontare le rigidità dei mesi freddi, così succede a Vatolla: si lavora, tanto, in estate per assicurarsi un inverno meno pesante. La festa, poi, affianca il percorso gustativo a quello culturale, ed è diventata un punto di riferimento per tante realtà associative e un momento di crescita per il territorio, come possono testimoniare le migliaia di persone che nelle serate dei fine settimana di luglio e agosto vanno a Vatolla per godere di buon cibo, buona musica, un buon bicchiere di vino e di uno spazio di approfondimento legato a vari e numerosi temi, sempre diversi e mai ripetitivi". Lo ha detto, alla conferenza stampa di presentazione della festa, a Montecitorio, il vicecapogruppo alla Camera di Noi moderati, Pino Bicchielli. La sagra si svolgerà nel borgo antico di Vatolla, in piazzetta Belvedere, dalle ore 20 il 22 e 23 luglio, ed i primi tre fine settimana di agosto. (Rin)