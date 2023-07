Battipaglia: Villani (M5S), no alla realizzazione della pompa di benzina nei pressi del liceo Medi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo assolutamente contrari alla realizzazione dell'impianto di rifornimento nei pressi del liceo Medi di Battipaglia e sosteniamo pienamente il Comitato Prima Battipaglia nella sua lotta contro questo progetto. Ci sono diversi motivi per cui riteniamo che la realizzazione di un impianto di carburante e gas metano nelle vicinanze del plesso scolastico più grande della Provincia di Salerno debba essere fermamente contrastata, partendo dalla sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La tendenza degli ultimi vent'anni è quella di situare gli impianti di carburante lontano dalle aree urbane al fine di limitare i rischi associati alla presenza degli stessi in prossimità di abitazioni e luoghi frequentati dalla comunità". Lo ha denunciato la coordinatrice provinciale di Salerno Virginia Villani e il gruppo territoriale di Battipaglia del Movimento 5 stelle. "Nelle immediate vicinanze sono presenti inoltre diverse strutture destinate alla collettività, un centro di riabilitazione di interesse regionale, una ludoteca e un centro radiologico. Riteniamo che l'area debba essere destinata alla creazione del parco fluviale del Tusciano, un'oasi verde che contribuirebbe alla valorizzazione dell'ambiente e al benessere della comunità di Battipaglia", ha aggiunto il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Campania Michele Cammarano.(Ren)