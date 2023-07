FdI: Iannone, grazie a Donzelli e Sangiuliano per inaugurazione sede partito Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa mattina Fratelli d’Italia ha inaugurato la nuova sede del Partito di Napoli. Il momento importante che lancia la sfida per portare il buongiorno di Giorgia Meloni anche sui territori ha visto la partecipazione dell’On. Giovanni Donzelli, responsabile Nazionale del Settore Organizzazione del Partito, e del Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano. Sono stati tenuti a battesimo con i Parlamentari, Consiglieri Regionali e Dirigenti napoletani gli uffici che ospiteranno il Coordinamento Cittadino di Napoli città e il Coordinamento Provinciale dell’area Metropolitana. Sono riconoscente al Partito Nazionale rappresentato da Donzelli e al Governo rappresentato da Sangiuliano per la vicinanza. La nuova sede sarà un punto di riferimento fisico importante ed ospiterà anche la sede del Coordinamento Regionale che a settembre sarà inaugurato alla presenza del Vice Ministro agli Esteri, On. Edmondo Cirielli. È intenzione di Fratelli d’Italia, infatti, rendere questo punto vivo e attivo riferimento della passione di tutti, dai militanti ai dei rappresentanti di Governo. Che si alterneranno periodicamente. Fratelli d’Italia locomotiva del centrodestra in Campania lancia, così, l’avviso di sfratto al malgoverno locale di De Luca, Manfredi e tutti gli esponenti del PD che hanno dato dimostrazione ampia di incapacità amministrativa e di inettitudine politica”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. (Ren)