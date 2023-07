Cultura: ultimi appuntamenti per il Campania Teatro Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimi battiti per la bellezza del Campania Teatro Festival 2023. Sono cinque le proposte del 9 luglio nella giornata finale, la trentunesima, della rassegna multidisciplinare diretta da Ruggero Cappuccio. Alle 21.30 in Villa Floridiana (Palco Grande) Alessandro Preziosi è il protagonista principale e il regista della prima assoluta di “Aspettando Re Lear” di Tommaso Mattei. Uno spettacolo capace di coniugare, attraverso una perfetta rappresentazione della condizione umana, il “Nulla” del “Godot” di Beckett con quello del capolavoro scespiriano, concentrandosi sul momento chiave dell’intera tragedia: la tempesta che colpisce Lear proprio mentre vaga nella landa desolata per allontanarsi dal disastro combinato con le “amate” figlie. Lear, accompagnato dal conte di Kent (sotto le mentite spoglie di un servo) e dal Fool (che interpreta qui quasi un alter ego dell’esilio della fedele figlia Cordelia), assiste inerme allo sconvolgimento dell’ordine naturale. In “The Invention of the Human” Harold Bloom scrive: "Entriamo piangendo alla nostra nascita, sapendo con Lear che la creazione e la caduta sono simultanee". Lear ama solo sé stesso e la mancanza d’amore che l’ha indotto alla follia. Ma durante la tempesta quel povero re subisce una metamorfosi, al cospetto della furia della natura diviene umile, non ha bisogno di cercare rifugio, non percepisce il dolore, comprende che il suo vero dolore è più profondo. La tempesta è il culmine del caos a cui alla fine Lear deve arrendersi tornando uomo tra gli uomini, debole, amareggiato, stanco, ma finalmente spoglio di quella corona che lo ha condotto alla distruzione. A pagare le conseguenze della “cecità” dei genitori, saranno i figli. In scena con Preziosi, gli attori Francesco Biscione, Roberto Manzi, Federica Fresco e Valerio Ameli. Produzione Pato srl, Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale. (segue) (Ren)