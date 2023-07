Ambiente: Comuni Ricicloni, premiati i comuni di Domicella Sperone e Cimitile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti l'Irpinia si afferma in maniera netta alla 30esima edizione "Comuni Ricicloni Nazionale", che si è tenuta oggi a Roma presso l'Hotel Quirinale. È quanto si legge in una nota della Sia, Soluzioni Integrate Ambientali. I comuni di Domicella e Sperone si confermano baluardi nella differenziazione: Domicella, con il suo 93,50% di raccolta differenziata e con un pro-capite secco residuo (abitante/kg/anno) di 23,8 si piazza al terzo posto della Regione Campania comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché ad essere annoverato nella speciale classifica "Rifiuti Free" e al primo posto assoluto in Provincia di Avellino; il comune di Sperone, con il suo 85,70% di raccolta differenziata e con un pro-capite secco residuo (abitante/kg/anno) di 56,3 si piazza al ventiquattresimo posto della Regione Campania comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché ad essere annoverato nella speciale classifica "Rifiuti Free" e al terzo posto assoluto della Provincia di Avellino. A stupire, per la provincia di Napoli, è il Comune di Cimitile, che, con il suo 89,80% di raccolta differenziata e con un pro-capite secco residuo (abitante/kg/anno) di 41,8 si piazza al primo posto assoluto in Regione Campania comuni tra i 5.000 e i 15-000 abitanti, nonché ad essere annoverato nella speciale classifica "Rifiuti Free" e al primo posto assoluto in Provincia di Napoli. (segue) (Ren)