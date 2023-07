Cultura: "La Solitudine" di Malkovich sabato e domenica al Campania Teatro Festival (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da non perdere anche l’appuntamento delle 18 in Villa Floridiana (Teatrino di Verzura) con la sezione Letteratura. “Tu con me” è l’incontro tra Elisa Ruotolo e la meravigliosa poesia di Antonia Pozzi, che si tolse la vita a soli 26 anni. Le parole dell’una vanno in comunione con quelle dell’altra, si sono fatte compagnia, hanno preso altre forme. Alla scoperta di chi ha detto prima di lei quel che più le stava a cuore e non sapeva di dover dire. Ne è nato, tra l’altro, un libro che si intitola “Una grazia di cui disfarsi. Antonia Pozzi: il dono della vita alle parole”, edito nel 2018 da Rueballu. “Con le parole sono entrata nel mondo e il mondo -spero- vorrà tenermi. Come il testimone messo ai ferri per troppa verità. Ti amo, poesia, almeno quanto me ne vergogno. E se è vero che si viene feriti solo da ciò che davvero si ama, allora sarai la mia freccia nel fianco: l’eterno rimorso di non essere compresa”. (segue) (Ren)