Cultura: "La Solitudine" di Malkovich sabato e domenica al Campania Teatro Festival (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri appuntamenti dell’8 luglio sono tre. Quello di Gea Martire che, nell’ambito del “Sogno Reale” legge nella località Foresta di Tora e Piccilli (Ce) “La cappella di famiglia” di Marco Perillo; le repliche alle 17 e alle 22 dello spettacolo arabo-tedesco “Existenz” alla Sala Assoli di Napoli; e alle 18, 19.30 e 21 di “Animate”, performance-installazione di Chris Salter, in programma al Next- Ex Tabacchificio Saim di Borgo di Cafasso a Capaccio-Paestum (Sa). Sul sito campaniateatrofestival.it sono consultabili le promozioni ed è possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli. Il Campania Teatro Festival, parte rilevante della rete Italia Festival e dell’Efa (European Festival Association), è finanziato dalla Regione Campania e si avvale anche di un contributo annuo del Ministero della Cultura per il suo schema multidisciplinare. (Ren)