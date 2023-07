Campania: Nappi (Lega), il nuovo piano Circum "abbattuto" pure dal fuoco amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è che dire: il nuovo piano di Eav per la linea Circumvesuviana continua a collezionare bocciature. Questa volta la sperimentazione viene abbattuta perfino dal 'fuoco amico'. A raccontare gli step infernali di una viaggio da Torre del Greco a Castellammare, durato tra andata e ritorno, oltre due ore, è stato proprio il sindaco di Torre del Greco. Lo stesso che da candidato nella coalizione a trazione Pd-M5S, a poche settimane dalle amministrative, fu ospite di De Gregorio nella sede di Eav, per una non meglio specificata riunione politico-istituzionale". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)