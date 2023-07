Autonomia: Caldoro, il regionalismo è in crisi serve la macroregione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori sono stati aperti dal Senatore Antonio Iannone e da Giovanni Cannata, Magnifico Rettore Universitas Mercatorum. Il dibattito, è stato moderato dal vice direttore de 'Il Corriere della Sera', Antonio Polito, che ha introdotto Caldoro come rappresentante della prima Repubblica "non solo per l'esperienza maturata fin dai tempi di Craxi ma per il metodo usato che è quello dell'analisi, dello studio". Per Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria "il libro coglie la crisi di sistema e la necessità di una Riforma istituzionale più organica, una Riforma capace di ripartire dal Merito e dai territori". Per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli il testo di Caldoro "racconta l'esperienza non positiva di un regionalismo che deve essere rivisto". "Una riforma istituzionale – ha detto – non può prescindere dalla storia di un Paese. Quella italiana è fatta di Comuni, delle province e delle Regioni che sono arrivate, con i loro limiti, da ultime. Ripartire da un cambiamento di queste, ragionando su macroaree, su dimensioni più grandi, e senza che le Regioni si scelgano i temi, può essere strada". (Ren)