Maltempo: via libera Cdm a 8,1 milioni per Monteforte Irpino

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi alle ore 18:34 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 8.105.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. (Com)