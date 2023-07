Napoli: lunedì la presentazione del Molo San Vincenzo e del sottopasso della Linea 1 della metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Molo San Vincenzo al sottopasso della Linea 1 della metropolitana, lunedì 10 luglio presentazione con il sindaco di Napoli Manfredi in due appuntamenti. Il primo appuntamento è fissato alle 10 nella sala Rolandi dell’Accademia dell’Alto mare con ingresso dalla base navale della Marina Militare da via Acton -Darsena Acton per la firma del contratto di concessione della porzione di Base Navale necessaria alla realizzazione della passeggiata lungo il Molo San Vincenzo secondo il protocollo di Intesa firmato l’anno scorso. Firmatari sono il comune di Napoli e Difesa Servizi, società in house del Ministero della Difesa. Il secondo appuntamento alle ore 11 al piazzale Angioino del Porto di Napoli per aprire alla città il sottopasso di accesso alla linea 1 della Metropolitana di Napoli ed alle uscite pedonali direttamente dall’area del porto turistico. Si tratta di un’opera di particolare pregio non solo infrastrutturale, ma soprattutto archeologico, storico ed architettonico, nuovo punto di forza del sistema integrato della mobilità cittadina. “Dal piazzale del molo si potrà accedere direttamente alla stazione della Linea 1 oppure utilizzare direttamente le uscite della metropolitana. Si parte subito con l'uscita di Via Depretis e poi nelle prossime settimane saranno pedonalmente accessibili anche gli altri varchi - Via Medina e San Giacomo - che renderanno completamente utilizzabile il sottopasso senza accedere ai tornelli della stazione municipio della metropolitana, riducendo il numero di attraversamenti pedonali e quindi migliorando anche la viabilità su via Cristoforo Colombo” ha specificato l’assessore Cosenza. “Per quanto riguarda il Molo San Vincenzo, la firma del contratto di concessione è un altro passo verso la sua valorizzazione, su cui stiamo lavorando con grande determinazione”, ha spiegato. “Mettiamo da subito a disposizione degli utenti del sottopasso un nostro infopoint per garantire l'accoglienza e per fornire informazioni turistiche” ha annunciato l’assessore al Turismo Teresa Armato. Il punto informativo sarà aperto ogni giorno dalle ore 10 alle ore 19, seguendo gli orari degli altri infopoint presenti in città (via Morghen, via Cesario Console e piazza del Gesù). "Il molo Angioino con la Stazione Marittima, il molo Beverello e quindi piazza Municipio sono il biglietto da visita per i turisti che arrivano in città dalle vie del mare e dalla metropolitana. Posizionare un infopoint all'imbocco del nuovo sottopasso, una infrastruttura attesa da tempo e che facilita gli spostamenti e migliora la mobilità – ha aggiunto Armato - è un importante passo avanti per rispondere sempre più ai bisogni dei turisti". (Ren)