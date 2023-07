Cultura: Bicchielli (Noi Moderati), bene impegno governo a salvaguardare Museo dello sbarco di Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con piacere le parole del Governo, che promette una concertazione col ministero della Cultura e della Difesa per aprire un dialogo sul 'Museo dello sbarco e Salerno Capitale', che contiene reperti importanti della Seconda Guerra Mondiale e versa in gravi condizioni. E' importante che il Governo abbia deciso di salvaguardarlo, mentre dalla Regione Campania arriva la richiesta perentoria di pagare gli affitti arretrati, non considerando in alcun modo il valore storico e culturale dei reperti contenuti e senza alcuna iniziativa per metterli in sicurezza". Lo dice il vicecapogruppo di Noi Moderati Pino Bicchielli. (Ren)