Rai: Soldi, punto riferimento per italiani attraverso prodotti di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto felice di essere ancora a Napoli. Mentre l'amministratore delegato, illustrerà i palinsesti dell'autunno inverno; dunque, il 'cosa' offriamo al nostro pubblico, ai nostri inserzionisti, io vorrei parlare del come facciamo il nostro prodotto, il nostro lavoro. Perché alla radice della distinzione e unicità del Servizio pubblico, rispetto a tutti gli altri media, commerciali, over the top, il frastuono dei social media, c'è proprio il 'come', il come si costruisce quello che facciamo, la nostra missione". Lo afferma Marinella Soldi, presidente della Rai. "Se il nostro 'come' è un approccio responsabile, trasparente, inclusivo, innovativo, coraggioso, ispirato dunque ai valori del Servizio pubblico sanciti anche dal Contratto di servizio di cui tanto si è parlato ultimamente, questo si traduce in un linguaggio, una scelta dei temi, una qualità che i media commerciali possono ignorare e che invece fa del nostro un prodotto unico, necessario e vincente, in sintonia con lo zeitgeist di una democrazia moderna. Il nostro 'come' è anche l'unico elemento che può davvero conquistare la fiducia del pubblico, degli utenti: che è la vera misura del successo di un servizio pubblico, ancor più del semplice gradimento. Ma come si conquista la fiducia, specialmente in tempi di evoluzioni sempre più rapide? Questa è una grande sfida, che anche gli altri servizi pubblici europei stanno ponendo al centro delle loro riflessioni: vuol dire certamente metterci in discussione ed essere trasparenti sui criteri delle scelte che facciamo, sulle priorità che ci diamo, sulle modalità con le quali lavoriamo. Vuol dire, per esempio, declinare i valori fondanti del Servizio pubblico in un piano integrato di sostenibilità Esg ovvero ambientale, sociale e di impresa. Dunque, la sostenibilità ambientale: I nostri processi produttivi devono diventare più green, i nostri consumi energetici ridotti. La sostenibilità sociale: il nostro approccio deve essere massimamente inclusivo e accessibile, e creare benessere sociale. La sostenibilità d'impresa vuol dire una trasparenza maggiore, che passa ad esempio per un prossimo contratto di Servizio scritto con un linguaggio semplice e chiaro. Stiamo sperimentando: il prossimo Prix Italia, la settantacinquesima edizione a Bari, i primi di ottobre, è un progetto pilota della Rai per la creazione e produzione di eventi sostenibili". (segue) (Rin)