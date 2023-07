Digitale: seconda riunione Comitato interministeriale su transizione, focus su banda utralarga e intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi, a palazzo Chigi, la seconda riunione del Comitato interministeriale per la transizione digitale presieduta dal Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti. All’ordine del giorno la banda ultra larga, l’interoperabilità delle Pubbliche amministrazioni, il sistema di identità digitale, il fascicolo sanitario elettronico e l’intelligenza artificiale. È stata presentata la proposta di revisione della Strategia nazionale per la banda ultra larga. Articolata in quattro aree di intervento con 25 iniziative complessive, la nuova Strategia prevede investimenti per circa 2,8 miliardi di euro, anche mediante l’utilizzo delle economie derivanti dalle gare finanziate dal Pnrr, previa approvazione da parte della Commissione europea. La nuova Strategia - si legge in una nota - si pone l’obiettivo di: assicurare la copertura del Paese con reti fisse e mobili di ultima generazione con capacità pari o superiore a 1 Gigabit/s; estendere la copertura della rete mobile 5G (stand alone) all’intero territorio nazionale; sostenere l’adozione dei servizi della rete fissa ad altissima capacità, con un take-up del 50 per cento entro il 2026; favorire la creazione di una rete di Edge Cloud Computing, per garantire la qualità dei servizi e consentire notevoli risparmi per gli operatori. Quest’ultima misura rappresenta una delle prime iniziative in tal senso da parte di un governo europeo. La Strategia, da sottoporre al via libera del Consiglio dei ministri, mira inoltre ad aumentare le competenze, la capacità di pianificazione e di monitoraggio degli interventi e a sostenere concretamente l’innovazione del settore. Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema dell'interoperabilità. (segue) (Com)