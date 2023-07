Digitale: seconda riunione Comitato interministeriale su transizione, focus su banda utralarga e intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Butti ha illustrato i benefici della Piattaforma digitale nazionale dati, aperta a tutte le Pa italiane da ottobre 2022 per gestire e autorizzare lo scambio semplice e sicuro di informazioni tra tutte le Pa, favorendo così i processi di digitalizzazione. Sono state proposte delle azioni amministrative volte ad accelerare la messa in interoperabilità di tutto il patrimonio informativo pubblico. Per quanto riguarda il tema dell’identità digitale, è stato presentato il cronoprogramma volto ad avviare il percorso evolutivo degli attuali schemi di identità digitale in Italia attraverso lo sviluppo, entro 12 mesi, del Wallet italiano, in linea con il quadro europeo di riferimento. Il sottosegretario Butti ha fatto il punto anche sullo stato di attuazione del Fascicolo sanitario elettronico. È stato presentato il percorso normativo in corso, frutto della collaborazione con il ministero della Salute, a partire dal parere positivo espresso dal Garante al nuovo regolamento. L’occasione è stata utile per condividere i risultati ottenuti nell’attuazione del progetto, grazie ad un’intensa attività di confronto con le amministrazioni coinvolte. È infine stato affrontato il tema dell’Intelligenza artificiale (Ia). Per accelerare gli sviluppi in questo ambito sono stati proposti degli interventi volti ad aggiornare il "Programma strategico intelligenza artificiale 2022-2024” (attraverso l'istituzione di un nuovo comitato di esperti), nonché la costituzione di un fondo di venture capital, creato dal Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per le startup e le Pmi innovative e per favorire l’adozione dell’Ia nella Pa. All’incontro odierno hanno partecipato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, oltre ai rappresentanti dei ministeri delle Imprese e del Made in Italy, dell’Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Salute, della Pubblica Amministrazione, degli Affari Regionali e le Autonomie, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dell’Anci e dell’Upi. I partecipanti hanno condiviso e apprezzato il lavoro e i progetti presentati, frutto di un efficace coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte. (Com)