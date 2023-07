Campania: Ciarambino, turismo delle radici grande opportunità per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La III Commissione consiliare permanente, presieduta da Giovanni Mensorio, ha approvato all'unanimità e con il pieno sostegno dell'assessore regionale al Turismo, la proposta di legge da me presentata 'Torno in Campania: politiche per la promozione del Turismo delle Radici', una proposta che rappresenta un'opportunità straordinaria per la nostra regione, tenendo conto che il Pnrr destina al turismo di ritorno ben 20 milioni di euro. Ora è importante che arrivi in tempi rapidi in Consiglio per la votazione definitiva, in vista del 2024 anno dedicato dal Ministero degli Esteri proprio a questo tema", ha dichiarato la vicepresidente del consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto, Valeria Ciarambino. "Negli ultimi venti anni il flusso migratorio dalla nostra regione ha riguardato circa 800mila persone, e il Turismo delle Radici può rappresentare un tema economico di grande interesse proprio per quelle aree interne, territori e borghi bellissimi, che sono divenuti teatro di emigrazione e spopolamento. La Campania potrà dunque essere la prima regione a dotarsi di una legge che punta ad attrarre sul nostro territorio la vastissima comunità dei discendenti dei campani all'estero, ben 6 milioni di persone desiderose di conoscere i luoghi d'origine, e a valorizzare territori e centri meno noti esclusi dai percorsi turistici abituali", ha spiegato la vicepresidente. "L'interesse dei tanti colleghi presenti in Commissione, che hanno anche espresso l'intenzione di sottoscrivere la mia proposta di legge, mi inorgoglisce e mi fa ritenere che insieme possiamo lavorare perchè la nostra Regione si liberi dallo stigma di essere solo una terra da lasciare, per diventare finalmente una terra in cui voler fare ritorno", ha concluso Ciarambino.(Ren)