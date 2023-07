Sanità: Agenas, Campania regione più virtuosa d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania ha dimostrato, stando ai numeri che presentiamo qui stamattina, di essere la Regione più efficiente e virtuosa, nonostante manchino risorse per trasferimenti nazionali pari a 320 milioni di euro". Lo ha detto il Direttore Generale Age.Na.s, Domenico Mantoan, intervenendo stamattina al Laboratorio Sanità 20/30 in corso a Città della Scienza. Il direttore Mantoan ha sottolineato quanto la Regione Campania abbia messo in campo "la maggiore quantità di investimenti per tecnologia e innovazione di tutto il Paese mettendosi così in pari con le altre regioni e potendo così giocare un ruolo determinante nelle politiche sanitarie in Italia". A tirare la volata sul fronte dei successi per capacità di interventi ospedalieri è l'Università Federico II che risulta essere la struttura con le migliori performance e guida con i suoi numeri impressionanti la crescita indiscutibile che ha fatto la Campania e alcune realtà come l'Ospedale del mare che è il primo ospedale di Italia per tempi di intervento nell'area cardio vascolare – in sala il ringraziamento è stato rivolto unanime con applauso al primario dell'Uoc di Cardiologia Bernardino Tuccillo. (segue) (Ren)