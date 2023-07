Campania: De Luca, Fitto su spesa fondi Ue ripete dati campati in aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "So che non è garbato dirlo, perché il ministro Fitto è andato via, aveva appuntamenti. Ma io sono in totale dissenso con il ministro Fitto, che ripete dati statistici campati in aria". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Roma, nel suo intervento sul palco dell'assemblea nazionale di Farmindustria, tornando a polemizzare con il ministro per gli Affari europei. "Fitto parla del 34% di spesa di Fondi Ue in Campania. Ma noi - ha spiegato De Luca - abbiamo avuto un incontro con la commissione Ue l'altro ieri a Napoli e abbiamo una spesa certificata del Fesr 2014-20 del 71%. Una percentuale certificata dall'Ue. E la nuova scadenza che abbiamo è a dicembre per il resto dell'impegno di spesa. Quindi siamo in piena regola. Chi non spende sono i ministeri di sviluppo e infrastrutture, che hanno un livello bassissimo". "A Fitto ricordo - ha ha aggiunto De Luca parlando del Fondo Sviluppo e Coesione - che da un anno abbiamo 21 miliardi di euro di fondo sviluppo e coesione che restano bloccati. In un anno avremmo fatto decine di progetti. All'idea di Fitto di trovare una coerenza universale negli investimenti delle Regioni ho replicato che non la reggono neanche in Corea del Nord, figuriamoci in Italia. Quindi a Fitto, da modesto artigiano dico: dateci i soldi". (Ren)