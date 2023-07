Napoli: incendiata un'auto nella notte a Torre del Greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte scorsa è stata incendiata un'auto a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sul posto, in via del Lavoro, sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco. L'auto è intestata a una 44enne incensurata del posto. Le fiamme hanno coinvolto anche un traliccio e una cabina Enel. Non ci sono feriti. I Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell'accaduto. (Ren)