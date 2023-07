Cybersicurezza: accordo tra polizia e Anci su prevenzione e contrasto crimini informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato siglato oggi a Roma, nel corso di "Missione Italia 2023", l'evento nazionale organizzato dall'Associazione nazionale comuni italiani 8Anci) e dedicato al Pnrr dei Comuni e delle Città, l'accordo tra la Polizia di Stato e la stessa associazione per la tutela delle reti e dei sistemi informativi di supporto alle funzioni essenziali dell'Anci e delle Pubbliche Amministrazioni locali rappresentate. Firmato dal capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza prefetto Vittorio Pisani e dal presidente dell'Anci Antonio Decaro, il protocollo prevede che le attività connesse alla tutela dei sistemi e dei servizi informatici critici vengano assicurate dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, articolazione specialistica della Polizia di Stato ad alta vocazione tecnologica, ed in particolare dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche – Cnaipic che, con una sala operativa disponibile h24, rappresenta il punto di contatto nazionale per la gestione degli eventi critici alle infrastrutture di rilievo nazionale, operanti in settori sensibili e di importanza strategica per il Paese. L'odierna stipula - si legge in una nota - è il primo atto del più ampio "Progetto PRO-C2SI" – Progetto per la Cyber sicurezza dei Comuni Italiani, strutturato su due pilastri. Il primo, dedicato alla tutela diretta delle infrastrutture informatiche dei Comuni con più di 20.000 abitanti, per la prevenzione degli attacchi cibernetici che possano comprometterne il regolare funzionamento. Il secondo, diretto ad innalzare i livelli di competenza tecnica e di awareness, mediante iniziative formative rivolte al quadro direttivo e dirigenziale ed ai tecnici specializzati dei Comuni, attività che sarà oggetto di successivi accordi territoriali ad hoc tra gli Anci regionali, gli stessi Comuni ed i Centri operativi sicurezza cibernetica della Postale competenti su quei territori. (segue) (Com)