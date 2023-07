Sanità: Agenas, Campania regione più virtuosa d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto questo – ha continuato Mantoan - accade in una fase importante per il Paese che dopo il periodo di crescita degli investimenti in sanità dovuto all'emergenza covid, vede una continuità di fase espansiva con una crescita prevista di oltre 2 miliardi l'anno per il prossimo triennio (fonte legge bilancio 2021). Nel periodo 2018-2021 il fondo nazionale sanità è cresciuto da 111 miliardi a 123 miliardi, ma sono rimaste le diseguaglianze nella ripartizione anche della crescita, infatti il fondo nazionale è cresciuto del + 10% mentre il riparto ha portato in Campania 881 milioni in più cioè solo l'8%, il che significa che mancano all'appello come importo di crescita 220 milioni solo per la crescita e 331 milioni per il dislivello dovuto ai criteri. Nel periodo 2018/2021 in Italia si osserva un aumento del valore pro-capite del finanziamento ordinario. La Regione Campania si attesta sempre su valori sotto la media, nonostante gli incrementi di valori al pari di tutte le regioni. Ancora nello stesso arco temporale si è visto un aumento del finanziamento ordinario pro-capite 240,00 euro mentre per la Campania è stato di 221,00 euro". (segue) (Ren)