Pnrr: Salvini, disposti a spendere più di 2,7 miliardi per Pinqua e dispersione idrica

23 luglio 2021

- Sul programma per la qualità dell’abitare (Pinqua) e il contrasto alla dispersione idrica “se qualcuno avrà difficoltà a spendere tutti i soldi assegnati, noi grazie ai codici dei Comuni saremo in grado di usare più di due miliardi e mezzo di euro rispetto a quanto assegnatoci”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo all’appuntamento annuale organizzato dall’Anci “Missione Italia 2021-2026 - Pnrr dei Comuni e delle Città” in corso alla Nuvola di Roma. I dati aggiornati a ieri in merito al Pinqua “sono positivi. Il 66 per cento dei progetti è in fase di pubblicazione o hanno già concluso le procedure di affidamento, il 10 per cento è in esecuzione lavori, il 14 per cento è in fase di progettazione e l'un per cento dei lavori è già concluso”, ha concluso il ministro. (Rin)