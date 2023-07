Pnrr: Schillaci, in linea con tempistiche su spesa sanitaria, pensare a medicina territoriale e telemedicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo “in linea con le tempistiche relative alle spese sanitarie dettate dalla comunità europea”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo all’appuntamento annuale organizzato dall’Anci “Missione Italia 2021-2026 - Pnrr dei Comuni e delle Città” in corso alla Nuvola di Roma. "Abbiamo speso solo l’un per cento, ma era quanto previsto dal target”, ha spiegato. “Dobbiamo rafforzare la medina territoriale e la telemedicina per poter avere una sanità equa nel rispetto dei dettami dell’art. 32 della Costituzione e nella lotta al contrasto delle diseguaglianze”, ha concluso Schillaci. (Rin)