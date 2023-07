Turismo: nasce "Visit Amalfi", attivi da oggi i nuovi canali di comunicazione social - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visit Amalfi diventa realtà. Sono online, da oggi, i nuovi canali di comunicazione social della Destinazione Amalfi, realizzati dalla Destination Management & Marketing Organization DMO, da poco insediatasi. Prosegue a ritmo serrato il cronoprogramma, con l'implementazione del profili social su piattaforme digitali Facebook ed Instagram, che svolgeranno il delicato compito di interfaccia e di dialogo, punto di informazione turistica della destinazione e di promozione dell'immagine di 'Boutique Destination', con un approccio qualitativo, sostenibile ed inclusivo. La prossima settimana saranno presentati al pubblico il nuovo sito web multilingue, con l'obiettivo di rendere Amalfi sempre più presente e competitiva sui mercati internazionali, ed il progetto della Rete di Destinazione, che coinvolgerà tutto il sistema economico, ricettivo e turistico del Comune, facilitando la collaborazione tra operatori e tra il pubblico e il privato. "'Lasciati ispirare' è il claim che accompagna Visit Amalfi: una vetrina dell'offerta turistica della Città, ma anche uno strumento attraverso cui i turisti di tutto il mondo scoprono Amalfi e desiderano visitarla – sottolinea il sindaco Daniele Milano - Orientare, suggerire, stimolare, attrarre, creare uno storytelling con suggestioni originali per permettere al turista di immergersi e di vivere l'esperienza amalfitana, rendendo unico il soggiorno. La nostra vision strategica è ambiziosa: intendiamo migliorare il valore della "visitor experience", assicurando accessibilità, accoglienza e sostenibilità. Con il lancio delle pagine social viene svelato il logo della DMO Amalfi: non un "City brand" ma un marchio di qualificazione turistica che accompagnerà, tra l'altro, gli operatori che intenderanno abbracciare il progetto della Rete di Destinazione per renderli immediatamente riconoscibili agli ospiti. "Amalfi si dota dei primi strumenti di promozione e comunicazione che dovranno servire per introdurre, soprattutto nel mercato internazionale, le proposte della Città e dei suoi operatori in un modo più segmentato e targetizzato. Sono i primi passi verso la reingegnerizzazione di Amalfi come destinazione turistica boutique", afferma il Prof. Ejarque, Destination Manager della Città di Amalfi e redattore del "Piano Strategico per la riattivazione e il rilancio turistico post Covid della Destinazione Amalfi". Obiettivo dei canali social è raccontare Amalfi attraverso i quattro elementi cardine che ne contraddistinguono l'identità: il mare, nella duplice prospettiva di fonte di economia e di storia, legato alle rotte tracciate dai naviganti e dalle imprese eroiche dell'Antica Repubblica Marinara; la bellezza naturalistica, i sapori e la cultura. E ancora le tradizioni culinarie e le tipicità, per far vivere al visitatore un'esperienza autentica e genuina, svelando monumenti e percorsi naturalistici. Finalità del Piano Strategico per il Turismo è creare un'offerta unica, con una nuova proposta di valore, che passa attraverso lo sviluppo sostenibile, posizionandosi sul mercato internazionale come una 'boutique destination', all'insegna del well being e di elevati standard di qualità della vita. L'amministrazione comunale intende, così, favorire una gestione manageriale del turismo, con il supporto a tutti gli operatori coinvolti nella filiera turistica, stimolando il coinvolgimento della popolazione locale, per un turismo attivo tutto l'anno. "Dobbiamo stimolare un racconto autentico dell'esperienza. Amalfi è una delle destinazioni più identificative dell'Italia a livello mondiale. Deve essere in grado di reinventarsi e di riorganizzarsi affinché il turismo possa continuare, in futuro, ad essere il principale motore economico di questo territorio", conclude Ejarque.(Ren)