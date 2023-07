Cybersicurezza: accordo tra polizia e Anci su prevenzione e contrasto crimini informatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della polizia Vittorio Pisani ha sottolineato che "l'odierno accordo segna un ulteriore fondamentale passo nell'impegno della polizia di Stato nella tutela di cittadini ed istituzioni, con particolare riferimento alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate che erogano servizi essenziali per il Paese, missione affidata alla polizia postale. La sinergia oggi attivata con Anci - ha aggiunto - prevede non solo un rapporto diretto con i Centri Operativi della Postale per la tutela delle infrastrutture digitali e delle banche dati gestite dai comuni, ma anche l'erogazione di formazione dedicata ai tecnici ed ai dirigenti delle amministrazioni locali, che potranno così organizzare e progettare i servizi per i cittadini in maniera più sicura e resiliente. E dalla collaborazione tra istituzioni che nasce la più efficace attività di prevenzione rispetto ad una criminalità informatica sempre più aggressiva e pericolosa". "L'accordo che firmiamo oggi – ha affermato il presidente dell'Anci, Antonio Decaro - è di grandissima importanza per i Comuni. La transizione digitale, che interessa e deve interessare sempre di più le pubbliche amministrazioni, porta con sé straordinarie potenzialità ma anche nuovi pericoli. È fondamentale che il personale dei Comuni, che già da tempo lavora nel nuovo ambiente digitale, sia pienamente consapevole dei rischi portati da chi volesse usare le nuove tecnologie per perpetrare crimini. Il nostro personale chiede di essere messo in grado di difendere l'integrità delle reti informatiche delle amministrazioni. A questi fini, l'accordo che stipuliamo oggi con il Ministero dell'Interno ci consentirà di usufruire della grande competenza e attenzione che le articolazioni della Polizia di Stato hanno sempre dimostrato in questo campo in funzione di prevenzione e di repressione delle attività illegali" (Com)