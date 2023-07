Sanità: Agenas, Campania regione più virtuosa d'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle tabelle presentate dal direttore Age.Na.s Mantoan si dimostra che se tra i criteri di riparto venisse utilizzato il criterio "popolazione secca" (uno vale uno) - come accade nella maggior parte dei paesi europei - anziché quello in uso in Italia cioè dell'85% popolazione pesata e del 15 % popolazione secca, la Campania salirebbe nel contributo del fondo sanitario indistinto da 11,046 miliardi a 11,367 miliardi, con un incremento fisso annuale di 321 milioni di euro registrando così allo stato un minor finanziamento per ogni cittadino campano di 57,00 euro. La classifica delle diseguaglianze per regioni vede - con questi vecchi criteri - Liguria +76 euro, Friuli +45 euro, Umbria +40 euro, Piemonte + 36 euro e agli ultimi posti Campania -57 euro, Sicilia -29 euro, Calabria - 19 euro, Puglia -16 euro. E anche se venisse utilizzato il criterio - più verosimile - 98% popolazione secca e indice di multicronicità e limitazioni gravi per maggiori di 75anni - la Campania recupererebbe 380 milioni di euro. Nella relazione basata su dati oggettivi emerge la "virtuosità" della Campania e la si può leggere anche scorrendo i dati del biennio 2021-2022: l'incremento dei costi di produzione pro-capite della Campania è tra i più bassi d'Italia con un meno 3 euro per cittadino spesi, una percentuale di riduzione del costo del personale del 3.32% mentre in Italia il costo del personale è sceso nello stesso periodo solo dell'1.29%. Infine sempre in tema di personale mancano all'appello migliaia di infermieri medici e altro personale, registrando numeri ancora di svantaggio per la Campania: in Emilia Romagna e in Toscana ci sono 35 medici specialisti ogni 10.000 abitanti, in Campania come anche in Lombardia appena 31. (Ren)