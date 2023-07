Napoli: Polizia Municipale, controlli in Via Montesanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Personale della Polizia Municipale di Napoli, Unità Operativa Avvocata, congiuntamente a personale della Polizia di Stato del commissariato Dante ha effettuato un'operazione di controllo delle attività presenti in via Montesanto e zone limitrofe (quartiere Montecalvario) volta al ripristino del decoro urbano e della libera fruibilità dei marciapiedi. Nel corso dell'operazione sono stati effettuati controlli a 7 attività di cui 3 bar 2 sale scommesse e 2 esercizi commerciali. All'esito dei controlli sono state elevate 6 sanzioni amministrative 4 per occupazione abusiva di suolo pubblico, 1 per mancanza di Scia per la somministrazione di alimenti e bevande e 1 per mancanza di Scia sanitaria. Per un totale di circa 8000 euro di sanzione. Inoltre i caschi bianchi, per le constatate carenze igienico sanitarie, provvederà ad interessare la competente Asl. (Ren)