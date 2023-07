Sanità: Nappi (Lega), per Agenas Campania più virtuosa d'Italia? Agcom intervenga contro pubblicità ingannevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo che il dg di Agenas sia stato costretto a intervenire per rimediare al sussulto di verità del presidente Coscioni, fedelissimo di De Luca, che aveva riconosciuto il dramma in cui versano gli ospedali campani. Ma sulle condizioni tragiche e accertate della sanità nella nostra regione non ci sono numeri né uscite riparatorie che tengano. A questo punto non ci resta altro da fare che segnalare all'Agcom questo chiaro caso di pubblicità ingannevole". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)