Campania: approvata all'unanimità dalla III commissione pdl sul "Turismo delle radici" (2)

- Anche l'assessore Casucci ha espresso soddisfazione per l'approvazione della proposta di legge "che – ha sottolineato – costituisce uno strumento per la valorizzazione del territorio, dell'identità e della storia della Campania e che fa parte di un'ampia strategia per la valorizzazione turistica della nostra regione". Inoltre, la III Commissione ha fissato in dieci giorni il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge per l'istituzione della "Rete dei Borghi della Campania" , presentata dal Presidente della Commissione speciale Aree Interne, Michele Cammarano, e "finalizzata – ha spiegato - a valorizzare i borghi campani, la ricchezza del loro patrimonio storico, culturale ed ambientale istituendo la 'sulla base di una visione strategica ampia e complessiva anche di evitare interventi frammentati e sostanzialmente ininfluenti". (Ren)