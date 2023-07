Turismo: alla Cappella Sansevero di Napoli il premio Travellers' Choice Best of the Best 2023 - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cappella Sansevero ha vinto il premio Travellers' Choice Best of the Best 2023. Il gioiello barocco, nel cuore del centro antico di Napoli, ideato da Raimondo di Sangro settimo principe di Sansevero si aggiudica il più importante riconoscimento di Tripadvisor che ogni anno premia le attrazioni preferite dai viaggiatori in tutto il mondo. Il premio viene conferito alle esperienze e alle attrazioni con un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti della community di Tripadvisor, raccolte in un periodo di 12 mesi nell'anno precedente. Degli 8 milioni di profili, meno dell'1% riceve il premio Best of the Best, e rappresenta quindi il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi. Nella classifica delle attrazioni italiane a cui è stato assegnato questo riconoscimento, il Museo Cappella Sansevero si posiziona al sesto posto. Un altro importante riconoscimento è arrivato alla direzione del museo nelle ultime settimane: la Menzione Speciale al Premio "Gianluca Spina" 2023 promosso dall'Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali e dalla Fondazione Gianluca Spina. La Cappella Sansevero, che si era candidata per la categoria "Innovazione" con il progetto "Il nuovo servizio di ticketing e la gestione dei flussi del Museo Cappella Sansevero", ha ricevuto la menzione speciale per aver realizzato un servizio di ticketing e gestione dei flussi fortemente centrato sull'analisi dei dati. Questa strategia ha favorito la riduzione della stagionalità degli ingressi, grazie all'introduzione dell'obbligo di prenotazione online anticipata e una gestione più fluida delle disponibilità di accesso residue. Per venire incontro alle numerose richieste dei visitatori, e sempre nell'ottica di migliorare il servizio offerto, la Cappella che custodisce il celebre Cristo velato nel corso del mese di agosto non osserverà la consueta chiusura settimanale del martedì e resterà aperta al pubblico sette giorni su sette (dal 1 al 31 agosto 2023). "Dedichiamo questi riconoscimenti innanzitutto al nostro personale che si impegna ogni giorno a mantenere alta la qualità di visita alla Cappella Sansevero. Ma anche al nostro pubblico di visitatori ai quali desideriamo garantire un'esperienza unica." – afferma Maria Alessandra Masucci presidente del Museo Cappella Sansevero – Il costante lavoro e l'investimento in tecnologie e soluzioni innovative per la nuova piattaforma di ticketing oggi ci rende molto orgogliosi. I riconoscimenti ricevuti confermano ancora una volta l'impegno del Museo nel rendere accessibile al meglio le bellezze che custodisce. Da alcuni anni, al fine di tutelare il nostro patrimonio artistico e di garantire una visita di qualità, abbiamo liberamente scelto di limitare la capienza e, di conseguenza, il numero di ingressi giornalieri. Siamo quindi molto felici di annunciare l'apertura ad agosto sette giorni su sette con l'obiettivo di andare incontro alle richieste dei visitatori augurandoci di accoglierli al meglio." (Ren)