Cultura: "La Solitudine" di Malkovich sabato e domenica al Campania Teatro Festival (4)

Proviene, invece, dall'ultima edizione di "Quartieri di vita. Life infected with social theatre!", organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, con il sostegno dell'Istituto Lituano di Cultura a Roma e di Eunic Global, lo spettacolo "Earthquakes", in scena alle 21 al Teatro Tan di Piscinola. Il Laboratorio nasce dall'incontro tra il drammaturgo e il regista lituani Rimantas Ribaciuaskas e Mantas Janciauskas,Lello Serao e un gruppo di donne abitanti delle Vele di Scampia o di altri complessi popolari dello stesso quartiere. Il terremoto, quello del 1980 che ha segnato una trasformazione sociale e urbana del quartiere dell'area nord di Napoli, fa da filo rosso di una narrazione corale, insieme ai tanti terremoti interiori che queste donne hanno dovuto affrontare e che hanno scelto di restituire al pubblico senza né filtri né mediazioni. Gli argomenti affrontati sono moltissimi: quello della violenza, sia quella criminale che quella maschile, il ricatto della povertà, le speranze di cambiamento e di riscatto spesso tradite. Tutte tematiche apparentemente connesse alla specificità metropolitana napoletana ma che con differenti declinazioni in realtà sono riscontrabili in tantissimi territori periferici ed emarginati. Earthquakes è una immersione nella realtà cruda e dura dei margini delle nostre città, raccontati attraverso la voce di donne dalle biografie incredibili. Questo progetto è sostenuto nell'ambito del programma "Culture Moves Europe", finanziato dall'Unione Europea, e con il supporto del Goethe Institut.