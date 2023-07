Trasporto aereo: Adr su piattaforma Dynatrace per velocizzare servizi ai passeggeri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elevate capacità di automazione della piattaforma Dynatrace consentono l’ottimizzazione del servizio e la risoluzione dei problemi spesso senza intervento umano. Dynatrace si integra perfettamente anche con la soluzione di gestione dei servizi It di Adr, consentendo una maggior efficienza operativa. Dynatrace crea automaticamente ticket quando rileva problemi, identifica la causa principale e li indirizza immediatamente al team giusto all'interno di Adr per facilitare la risoluzione proattiva. Questo ha ridotto del 70 per cento il tempo che i team dedicano alla valutazione dei problemi. Inoltre, Dynatrace avvisa Adr di eventuali nuove vulnerabilità relative alla sicurezza man mano che emergono nei suoi ambienti, assegnandogli automaticamente la priorità in base al rischio per i sistemi degli aeroporti e per i viaggiatori. Queste informazioni consentono al team Adr di risolvere rapidamente eventuali problemi, riducendo al minimo i disagi aeroportuali. (segue) (Rer)