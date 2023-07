Pnrr: Valditara, 91 per cento le aggiudicazioni di asilo nido, ora sportello dialogo governo-enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato relativo alle aggiudicazioni dei lavori degli interventi del Pnrr per gli asilo nido e le scuola dell’infanzia “è inatteso. Si tratta del 91 per cento e non del 70-75 per cento come ci aspettavamo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara intervenendo all’appuntamento annuale organizzato dall’Anci “Missione Italia 2021-2026 - Pnrr dei Comuni e delle Città” in corso alla Nuvola di Roma. I tempi medi di aggiudicazione delle procedure di progettazione dei lavori di appalti pubblici “erano di tre anni per le opere inferiori a un milione di euro e quattro anni per quelle fino a cinque milioni di euro”, ma grazie alle nuove norme discusse “per queste procedure di aggiudicazioni sono stati necessari solo sette, nove mesi”, ha sottolineato. Il ministro ha parlato anche dell'attivazione di “una piattaforma per la trasparenza, un contatore per cui in tempo reale si può rendere pubblico il dato di avanzamento dei pagamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ha aggiunto. “Ora è mia intenzione istituire uno sportello di dialogo costante con gli enti locali che vada oltre il tema del Pnrr – ha annunciato -. Ogni 15 giorni avvieremmo un confronto tra la nostra struttura e i sindaci per fornire costante supporto all’azione sul territorio”, ha concluso Valditara. (Rin)