Sport: Abodi, Italia Paese Ue che pratica meno, recuperare gap nella scuola

- "Siamo il Paese europeo che vince di più - giorni fa abbiamo vinto 100 medaglie ai giochi europei - ma che fa meno sport". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo all’appuntamento annuale organizzato dall’Anci “Missione Italia 2021-2026 - Pnrr dei Comuni e delle Città” in corso alla Nuvola di Roma. “Solo una scuola su due ha la palestra. Nella scuola primaria l’attività sportiva interviene in quinta elementare – ha aggiunto -. Dobbiamo intervenire e mettere in atto un’azione interdisciplinare che permetta il recupero di questo gap”. Prima dell’emergenza pandemica “pensavamo che fare sport volesse dire soltanto partecipare alle competizioni e vincere medaglie, ma è molto di più, ha a che fare con la qualità della vita”, ha spiegato il ministro. "Lo sport in tutte le sue forme va visto nella sua dimensione di promotore del benessere psicofisico”, ha proseguito Abodi. (Rin)