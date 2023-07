Pnrr: Abodi, sport non ha tratto benefici, Comuni nostra spina dorsale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza lo sport “non ha tratto grandi benefici”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi intervenendo all’appuntamento annuale organizzato dall’Anci “Missione Italia 2021-2026 - Pnrr dei Comuni e delle Città”. “È benedetto ogni euro, ma qui parliamo di una percentuale che supera di poco lo 0,3 per cento con un Pil dello sport che recita un dato pari all’1,37 per cento”, ha aggiunto. “In questo settore i comuni sono la nostra spina dorsale e cerchiamo di dedicarsi all’ascolto e alla comprensione delle esigenze territoriali, specialmente al Sud”, ha concluso Abodi. (Rin)