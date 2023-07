Digitale: Fioroni (Regioni), collaborazione fondamentale per raggiungere obiettivi transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra il governo centrale, le Regioni e le istituzioni locali "è fondamentale per raggiungere gli obiettivi comuni nel campo della transizione digitale”. Lo dichiara l’assessore dell' Umbria Michele Fioroni, coordinatore della commissione per la Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni, che ha partecipato per la Conferenza delle Regioni all’odierna riunione del Comitato interministeriale per la transizione digitale (Citd). “Durante il Comitato interministeriale per la transizione digitale - spiega Fioroni - tra i molti temi trattati, è stata presentata la nuova strategia per la banda ultra larga che sembra essere uno strumento molto importante per la crescita del Paese per colmare gap e ritardi accumulati in questi anni. Grazie a un'efficace collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, potremo affrontare le sfide del futuro e garantire una società sempre più connessa e innovativa per tutti i cittadini italiani. Per questo desidero ringraziare il sottosegretario Butti per aver coinvolto seriamente le Regioni in questa importante fase di definizione delle politiche digitali del nostro Paese”. (Com)