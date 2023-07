Campania: approvata all'unanimità dalla III commissione pdl sul "Turismo delle radici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La III Commissione consiliare permanente (Lavoro e Attività produttive), presieduta da Giovanni Mensorio, ha approvato all'unanimità la proposta di legge "Torno in Campania: politiche per la promozione del Turismo delle Radici". "La Campania sarà la prima regione a dotarsi di una legge sul 'turismo delle radici' e questo è un dato molto importante e di valore anche tenuto conto che il prossimo anno sarà dedicato a questa forma di turismo e che occorre mettere in campo la migliore strategia per intercettare parte dei venti milioni che il PNRR destina ad esso", ha sottolineato la Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Valeria Ciarambino, ideatrice e prima firmataria della proposta di legge, la quale ha ringraziato tutti i componenti della Commissione e l'assessore regionale al turismo, Felice Casucci, per la sensibilità dimostrata sul tema, che fa parte della programmazione triennale del turismo. "Con la nostra proposta di Legge intendiamo perseguire primariamente l'obiettivo di rendere maggiormente attrattiva la realtà regionale nei confronti dei campani emigrati all'estero e dei loro discendenti, puntando sul "turismo di ritorno" verso la nostra regione per ritrovare i luoghi d'origine, la cultura, le tradizioni e i prodotti unici della Campania", ha aggiunto Ciarambino. La vice presidente del Consiglio regionale ha anche annunciato che oggi stesso presenterà una ulteriore proposta di legge sul "Sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale dei giovani talenti" e sulla "Promozione del Made in Campania e sviluppo di attività produttive a iniziativa degli emigrati di ritorno", temi che facevano parte, insieme con la "Promozione del turismo delle radici", della originaria proposta di legge presentata insieme con i consiglieri Salvatore Aversano, Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi, Luigi Cirillo, Gennaro Saiello, il quale ha evidenziato "la loro importanza, in quanto costituiscono la parte originaria e preponderante normativa". (segue) (Ren)