Trasporto aereo: Adr su piattaforma Dynatrace per velocizzare servizi ai passeggeri (2)

- La potente intelligenza artificiale causale di Dynatrace consente ad Adr di utilizzare questi dati per scoprire la causa principale dei problemi prestazionali e delle vulnerabilità della sicurezza e risolverli in modo proattivo prima che abbiano un impatto sui viaggiatori. Ciò ha aiutato Adr a gestire i controlli di sicurezza per il 90 per cento dei viaggiatori in tre minuti, consentire arrivi e partenze puntuali per oltre il 99 per cento dei suoi voli giornalieri e garantire che 13 milioni di bagagli raggiungano più di 200 destinazioni ogni anno. Grazie a questi livelli di servizio, l’aeroporto di Fiumicino è stato recentemente classificato come 'Miglior aeroporto d’Europa con oltre 40 milioni di passeggeri' da Airports Council International (Aci) per il sesto anno consecutivo. Fiumicino ha anche ricevuto una valutazione aeroportuale di 5 stelle da Skytrax all’inizio di quest’anno, diventando così il secondo aeroporto europeo a raggiungere questa valutazione. (segue) (Rer)