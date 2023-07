Trasporto aereo: Adr su piattaforma Dynatrace per velocizzare servizi ai passeggeri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dynatrace ha rivoluzionato il modo in cui gestiamo gli incidenti di servizio e le vulnerabilità del software, consentendoci di creare esperienze aeroportuali più agevoli per i nostri viaggiatori”, ha continuato Sorrenti. “Le ampie capacità di automazione e intelligenza artificiale della piattaforma ci consentono ora di ottenere un ticket che indichi la causa esatta del problema e che possiamo far avere nelle mani della persona che deve risolverlo in pochi millisecondi. Per molti tipi di incidenti, siamo persino stati in grado di creare flussi di lavoro automatizzati per consentire alle nostre applicazioni di autoripararsi senza la necessità dell’intervento umano. Oltre a migliorare l’affidabilità e la sicurezza dei nostri servizi aeroportuali critici, queste automazioni hanno migliorato la nostra efficienza operativa eliminando la necessità di valutare i problemi e scansionare le vulnerabilità manualmente. Invece, le risposte di Dynatrace ci consentono di passare direttamente a una risoluzione con i nostri partner. In definitiva, ciò consente ai viaggiatori di attraversare i nostri aeroporti con facilità”. (Rer)