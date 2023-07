Trasporto aereo: Adr su piattaforma Dynatrace per velocizzare servizi ai passeggeri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I problemi prestazionali e le vulnerabilità di sicurezza nel nostro software possono avere conseguenze significative nel mondo reale per l’esperienza dei viaggiatori nei nostri aeroporti”, ha affermato nella nota Emiliano Sorrenti, Chief Information and Technology Officer di Adr. “Se una delle nostre applicazioni critiche è offline anche per pochi minuti, può portare a enormi code al check-in, al controllo di frontiera o ai banchi di smistamento bagagli, che potrebbero far perdere ai viaggiatori il volo. La piattaforma Dynatrace ci consente di ottimizzare e salvaguardare i sistemi su cui i nostri clienti fanno affidamento in modo semplice e proattivo. Ciò significa che possiamo creare una migliore esperienza aeroportuale per i nostri viaggiatori e, in definitiva, permettere a un numero più alto di loro di arrivare a destinazione in tempo”. (segue) (Rer)