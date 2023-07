Cultura: l'Università Federico II di Napoli e il Fai Campania premiano il progetto "800 II"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il progetto "800 II" ad aggiudicarsi la vittoria della sfida lanciata dall'Università degli Studi di Napoli Federico II in occasione della settima edizione di The Big Hack 2023 alla Apple Developer Academy di Napoli (1 e 2 luglio). Una sfida che ha coinvolto sviluppatori, designer e innovatori di talento, per collaborare alla creazione di un app che permetta ai visitatori di vivere un viaggio coinvolgente, interattivo e nuovo con l'arte, la storia e la cultura del patrimonio universitario in vista dell'800° dell'Ateneo nel 2024. La challenge promossa dall'Università degli Studi di Napoli Federico II rientra nel progetto dedicato alla celebrazione dell'anniversario, cofinanziato dalla Struttura di Missione Anniversari della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato dall'Università Federico II in collaborazione con il FAI Campania. Specialist del contest dell'Ateneo sono state la dr.ssa Gabriella Amodio, esperta dello staff degli 800 anni e l'ing. Stefania Zinno, esperta di app e innovazione digitale. In giuria la prof.ssa Valentina Della Corte, delegata del Rettore per le Celebrazioni Unina 2024 e responsabile scientifico del progetto della Presidenza del Consiglio e l'architetto Francesca Romana Vasquez, Vicepresidente FAI Campania. (segue) (Ren)