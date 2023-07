Cultura: l'Università Federico II di Napoli e il Fai Campania premiano il progetto "800 II" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- The Big Hack è una maratona di due giorni di programmazione, promossa dalla Regione Campania e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma attraverso "Maker Faire Rome - The European Edition" con Sviluppo Campania in collaborazione con la Apple Developer Academy dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II",per rispondere a 8 sfide lanciate da altrettante Istituzioni pubbliche ed aziende private: ragazzi e ragazze, sviluppatori e sviluppatrici, hacker, maker, esperti di IoT e appassionati di tecnologia si sono riuniti in team e hanno condiviso le conoscenze e liberato la propria creatività per sviluppare applicazioni innovative. Il progetto "800 II" vincitore della challenge lanciata dalla Federico II, è stato realizzato dal team di Chiara Tancredi, Luca Marino e Laura Mancuso, a cui è stato assegnato un premio complessivo in denaro di € 2.500,00 messo a disposizione dall' Università degli Studi di Napoli Federico II, che ne valuterà adesso anche la sua fattibilità e concreta realizzazione. L'idea è quella di un app che sviluppi esperienze culturali dalla durata di 800 secondi legate ai luoghi e alla cultura accademica della Federico II. Ripercorrendo i passi di chi ha studiato e ha vissuto l'Università fin dalla sua fondazione si potranno scegliere percorsi personalizzati e scoprire il patrimonio culturale attraverso la storia e l'esperienza di medici, speziali, ingegneri nautici, magistrati, agronomi e altri personaggi della corte di Federico II. Un tuffo in un passato lungo 800 anni di storia sfruttando tecnologie avanzate che rendano l'esperienza immersiva e centrata sull'utente. Attraverso la realtà aumentata e l'audio binaurale, con la possibilità di esplorare i luoghi del sapere di Federico in una nuova prospettiva. (segue) (Ren)