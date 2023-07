Trasporto aereo: Adr su piattaforma Dynatrace per velocizzare servizi ai passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dynatrace ha annunciato oggi che Aeroporti di Roma (Adr), il più grande operatore aeroportuale in Italia, che serve quasi 50 milioni di persone all'anno tramite più di 100 compagnie aeree e gli aeroporti Fiumicino Leonardo Da Vinci e Ciampino, "utilizza la piattaforma Dynatrace per far sì che i viaggiatori attraversino i suoi aeroporti in modo rapido ed efficiente". E' quanto si legge in una nota di Adr. I sistemi digitali "sono al centro dell’efficienza di Adr - si legge ancora- , alla base di tutti i processi aeroportuali critici, inclusi i controlli di sicurezza, il controllo delle frontiere, la gestione dei bagagli, le operazioni lato volo e i sistemi informativi per i viaggiatori, come quelli utilizzati per il check-in e gli aggiornamenti di viaggio". In precedenza, il team Adr aveva una visibilità interna limitata sulle proprie applicazioni o sull’infrastruttura locale e cloud sottostante. "Faceva affidamento su più system integrator di terze parti per condividere informazioni sulle prestazioni del software e sul suo impatto sulle esperienze e sulla soddisfazione dei viaggiatori. Questa dipendenza da più sistemi e dal triage manuale - si spiega nella nota -, senza un’unica fonte di verità, complicava gli sforzi per risolvere rapidamente i problemi o ottimizzare le esperienze. Dynatrace ha consentito ad Adr di superare queste sfide unificando i dati di osservabilità e sicurezza provenienti dall’ambiente cloud ibrido di Aeroporti di Roma". (segue) (Rer)