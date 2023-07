Pnrr: Decaro, assegnato il 91 per cento risorse, Comuni primo investitore in opere pubbliche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito della qualità della spesa dei Comuni, Decaro ha voluto valorizzare il contributo decisivo dato dai Comuni al rispetto della riserva decisa dall'Europa del 40 per cento di investimenti destinati al Mezzogiorno: "Noi quel vincolo lo abbiamo addirittura travolto – ha detto il presidente dell'Anci – perché il 54 per cento di tutti i progetti comunali viene dal Sud". Dopo aver sollecitato il governo ad affrontare le criticità residue per l'attuazione del Pnrr (il meccanismo delle anticipazioni, la certezza e puntualità dei pagamenti, l'estensione delle semplificazioni burocratiche e il più sollecito aggiornamento della piattaforma Regis), Decaro ha sottolineato il grande impegno dei Comuni per il raggiungimento di un obiettivo del Pnrr che sta particolarmente a cuore delle famiglie italiane, cioè i 264 mila posti in più negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia: "L'allarme sui possibili ritardi era comprensibile, ma si sta rivelando infondato. Quasi il 90 per cento dei progetti infatti è stato assegnato, a riprova di un grande lavoro che ha visto una grande accelerazione in questi ultimi mesi". "Noi condividiamo l'impostazione rigorosa della Ue – ha concluso il presidente dell'Anci rivolgendosi al direttore generale della Task Force Ripresa e Resilienza della Commissione europea, Céline Gauer, presente in sala – e siamo sicuri che si troveranno presto le soluzioni a tutti i problemi che possono emergere nell'interlocuzione tra istituzioni italiane ed europee: non dobbiamo vanificare il lavoro svolto da tanti Comuni e soprattutto non possiamo deludere le aspettative dei cittadini verso un grande progetto targato Europa". (Com)