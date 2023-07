© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 6 luglio, dalle ore 19.00 a Napoli, in Via Caracciolo (altezza Piazza della Repubblica) ritorna "Napulenotte", il raduno serale Volkswagen e derivati, nel centro storico della Città di Napoli, targato Maggiolini Partenopei. Un evento per celebrare insieme la Città di Napoli e una delle vetture più iconiche al mondo. Con il patrocinio morale del Comune di Napoli. (ren)