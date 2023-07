Cinema: Foqus, da domani "Estate a corte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da domani giovedì 6 luglio "Estate a Corte", la rassegna di cinema italiano e internazionale curata per Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli (Napoli, via Portacarrese a Montecalvario, 69) da Pietro Pizzimento, in collaborazione con la Scuola di Fotografia, Cinema e Audiovisivo dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, coordinata da Gina Annunziata, e con il Corso di Cinema e Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta, con il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva. Oltre quaranta le pellicole in programma, organizzate in sezioni: "Così Lontano, Così Vicino" proporrà una panoramica sulle cinematografie di culture lontane e diverse da quella europea, con film girati in Canada, Corea del Sud, Iran, Argentina, Cina, Giappone, Filippine e Norvegia. Poi ci sono le sezioni "Cinema europeo oggi", con la proiezione di opere prodotte in Irlanda, Gran Bretagna e Belgio, e "Francia oggi" dai Maestri d'Oltralpe Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, Dominik Moll e Patrice Leconte. La sezione "Campania e Dintorni", cuore dell'intera rassegna, presenterà le migliori produzioni dell'industria cinematografica partenopea e regionale. In cartellone, opere di registi che da tempo o in esordio stanno segnando lo stile e il successo del nuovo cinema campano: Mario Martone, Pappi Corsicato, Nicola Prosatore, Marco Chiappetta, Alessandro Scippa, Andrea Bifulco, Rafaela Mariniello e i Trettré.(ren)