Pnrr: Decaro (Anci), al Sud 54 per cento progetti e 44,6 per cento risorse

- Il 54 per cento di tutti i progetti comunali a valere su fondi del Pnrr viene dal Sud Italia e ai Comuni del Sud sono destinate il 44,6 per cento delle risorse complessivamente destinate a tutti i Comuni italiani. Lo ha detto il presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, intervenendo alla seconda edizione dell'evento "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. "Da sindaco del Sud sono stanco della retorica che si fa sul Meridione - ha detto Decaro -. Sappiamo tutti che l'Europa aveva imposto all'Italia una riserva di almeno il 40 per cento di risorse destinate al Sud per colmare lo storico divario con il resto del Paese sul piano delle infrastrutture fisiche, sociali, digitali. Ebbene, se il Pnrr italiano può rispettare questo vincolo europeo è solo grazie ai Comuni. Perché noi quel vincolo lo abbiamo, oserei dire, addirittura travolto: secondo i dati della Ragioneria Generale, il 54 per cento di tutti i progetti comunali viene dal Sud Italia, a questo l'Ifel aggiunge che a questi Comuni sono destinate il 44,65 per cento delle risorse complessivamente destinate a tutti i Comuni italiani". (segue) (Rer)